Третій день Порошенка в Давосі: заступник глави АП розповів подробиці

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Українська делегація вперше зустрілася з новообраним Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем

Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв зазначив, що Глава Української держави Петро Порошенко у рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить дуже насичені і продуктивні зустрічі та переговори з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій.

Під час спілкування з журналістами, Костянтин Єлісєєв нагадав, що українська делегація вперше зустрілася з новообраним Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

«Ми отримали від Генерального секретаря ООН чіткі запевнення в тому, що він буде твердо відстоювати базові принципи та статут ООН. Зокрема, це підтримка суверенітету та територіальної цілісності незалежних держав. Те, чого нам, на жаль, не вистачало», - зазначив Заступник Глави АПУ.

Він зазначив, що Президент поінформував Антоніу Гутерреша щодо ситуації з імплементації Мінських домовленостей та закликав сприяти виконанню резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо порушення прав людини в Криму. «ООН буде продовжувати детально моніторити ситуацію з порушенням прав людини», - додав Костянтин Єлісєєв.

Крім того, Президент поінформував Генсека ООН про те, що Україна нещодавно передала позови до Міжнародного суду ООН проти Росії.

Генеральний секретар ООН також привітав Україну з головуванням в Раді безпеки ООН у лютому. Під час зустрічі співрозмовники домовились про подальші контакти.

За словами заступника Глави АПУ, під час зустрічі Петра Порошенка з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ключова увага була спрямована на питання прискорення ратифікації голландським парламентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Голова Уряду Нідерландів запевнив в тому, що цей процес проходить належним чином, оскільки компроміси, які були досягнуті наприкінці минулого року, створюють хороші умови для ратифікації.

Марк Рютте також запевнив, що Нідерланди підтримують пришвидшення надання безвізового режиму для українців.