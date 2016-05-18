Третього квітня суд у Києві розгляне «справу Януковича» про держзраду

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Кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України розглядатиме Оболонський суд

Після оголошення повного тексту постанови в Апеляційному суді, протягом 5 днів після отримання обвинувального акта Оболонський районний суд Києва буде розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, повідомляє УНН.

3 квітня в 16-00 вул. Солом'янська, 2А (суддя Степан Гладій) буде оголошено повний текст постанови Апеляційного суду.

Тобто, протягом 3-8 квітня Оболонський районний суд Києва буде розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Як повідомляв «Главком», Генпрокуратура РФ заявила про готовність розглянути питання про організацію допиту Януковича в присутності українських слідчих.