Три найбільші політсили в 2016 році витратили на свою рекламу понад 60 млн грн з держбюджету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партія «Блок Петра Порошенка» на піар своїх осередків витратила 14 млн грн державних коштів

«Самопоміч», «Народний фронт» та Радикальна партія Олега Ляшка витратили понад 60 млн грн із державного бюджету України на використання ЗМІ. Фактично кожну другу державну гривню ці політичні сили спрямували на рекламу. Про це йдеться у звіті Комітету виборців України «Аналіз фінансових звітів партій: на що пішли державні гроші».

Відповідно до звіту, «Народний фронт» спрямував на рекламу 33,2 млн грн, або 67% коштів: 25,5 млн пішло на рекламу по телебаченню, 1,3 млн – по радіо, 6,3 млн – в друкованих ЗМІ. Загалом рекламу по ТБ оплатили на дев'ятьох телеканалах («1+1», «2+2», ТРК «Україна», ІСTV, «Новий канал», СТБ, «5 канал», «Ера», «Еспресо»). Оплата відбувалася наприкінці грудня 2016 року, тобто в той час, коли масово транслювалися телеролики зі зверненням Арсенія Яценюка.

У КВУ також стверджують, що «Самопоміч» витратила на рекламу 53% коштів, отриманих в рамках державного фінансування партій (22,7 із 42,6 млн) Більшість коштів було вкладено в друк партійної газети – на це пішло 17,6 млн. Причому один з випусків було видано рекордним накладом у 6,5 млн примірників. Щодо змісту газети, то, хоч вона і має всеукраїнський характер, але часто акцентує увагу на регіональних проблемах. Зокрема, на питанні «сміттєвої блокади» Львова, якій фактично було присвячено кілька випусків газети. Ще 5 млн грн «Самопоміч» витратила на рекламу в інших ЗМІ (із них 2,5 млн – на рекламу по ТБ).

Партія «Блок Петра Порошенка» (БПП) з виділених їй коштів на фінансування своєї діяльності, зокрема місцевих осередків у областях, витратила найбільше порівняно з іншими партіями – 14 млн грн, заявив аналітик ВГО «Комітет виборців України» Денис Рибачок, повідомляє «Укрінформ».

«Щодо витрат на місцеві осередки, то це була одна з ключових цілей держфінансування в Україні, і якщо ми подивимося на партії, які витратили найбільше на свої місцеві осередки, то лідером є БПП, який витратив на ці потреби 14 млн із загалом 51, тобто фактично чверть коштів у БПП спрямували на регіональний розвиток», – сказав Рибачок.

За його словами, якщо проаналізувати ці витрати у регіональному розрізі, то спостерігається певна непропорційність розподілу коштів. Зокрема, Миколаївська територіальна організація БПП отримала майже 1 млн грн, у той час як Херсонська – менше 300 тис. грн. «Значну частину коштів на розвиток місцевих осередків витратила також «Батьківщина», зокрема, найбільша сума коштів у них пішла на оренду приміщень. На це загалом було витрачено 6 млн грн з 19», – зазначив Рибачок.

Масштабну рекламу кампанію провела і Радикальна партія Олега Ляшка, розмістивши на центральних телеканалах рекламні ролики своєї політичної сили. Ця реклама була розміщена за кошти державного бюджету, що підтверджували лідери РПЛ. Конкретні суми, витрачені на рекламу, залишаються невідомими, оскільки партія не оприлюднила свій фінансовий звіт на офіційному веб-сайті, чим порушила вимоги закону.

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