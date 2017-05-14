Три парламентські партії порушили закон, не опублікувавши досі фінансовий звіт

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Фінансові звіти партій

Опоблок, «Самопоміч» та Радикальна партія не опублікували фінансові звіти на своїх офіційних сайтах

Три парламентські партії - Опозиційний блок, Об’єднання «Самопоміч» та Радикальна партія Олега Ляшка - станом на 14.05.2017 не оприлюднили фінансові звіти за І квартал 2017 року на своїх офіційних сайтах, як того вимагає ст.17 Закону України «Про політичні партії в Україні». Про це повідомляють аналітики Центру політичних студій та аналітики «Ейдос».

Більш того, для багатьох політичних партій така ситуація стає нормою. Зокрема, Об’єднання «Самопоміч» ще жодного разу не опублікували свій фінансовий звіт вчасно. Дана тенденція показує наскільки формальмо деякі партії ставляться до самого процесу звітування перед своїми виборцями.

Разом з тим, «Народний фронт», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та БПП «Солідарність» дотримались відповідної вимоги Закону.

Нагадаємо, політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до НАЗК (у паперовій формі за підписом керівника політичної партії, засвідченим печаткою політичної партії), а також на електронному носії звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті у цей самий строк.