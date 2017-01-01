Три роки на чолі МВС. Користувачі інтернету поставили оцінку Авакову, - опитування

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Арсен Аваков

Лише 1% опитаних вважають міністра «реформатором і людиною слова»

80% користувачів інтернету оцінили роботу Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ на «незадовільно» та зауважили, що злочинність при цьому міністрові зростала. Про це свідчать результати опитування «Главкома», участь у якому взяли понад 40 тис. унікальних користувачів.

Ще 14% опитаних поставили Авакову «трієчку»: вони вважають, що цей міністр, принаймні, щось робить. 5% вважають, що Аваков справляється зі своїми обов’язками добре, і лише 1% назвали міністра «реформатором і людиною слова» і оцінили його діяльність на «відмінно».

Нагадаємо, у березні минуло три роки, як Арсен Аваков сів у крісло глави Міністра внутрішніх справ. За цей час проведена реформа його відомства, сформована Національна поліція. Та було й чимало скандальних історій. Останні найгучніші трагедія у Княжичах, призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступницею міністра.Крім того, Авакову закидають роздачу нагородної зброї наближеним людям. Нещодавно у ЗМІ з’явилися прізвища 400 осіб, яких було удостоєно такої честі у 2014-2015 рр. Серед нагороджених – давній партнер Авакова Ігор Котвіцький, одіозний нардеп Сергій Пашинський та його дружина, і навіть олігарх Ігор Коломойський.

Грішить Аваков, який дуже полюбляє спілкування у соцмережах, традиційним вже для нього мовчанням, коли трапляються резонансні події. Приміром, коли в Княжичах сталася вищезгадана трагедія, він «фейсбучний міністр» впродовж кількох днів ані сказав, ані написав ні слова. Так само, як він не поспішав реагувати на цинічне вбивство у центрі Києва екс-нардепа Держдуми Дениса Вороненкова.