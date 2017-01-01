Три роки окупації Криму: 17 зниклих безвісти, 39 політв'язнів

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Окупований Росією Крим

Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що російські окупанти перетворюють півострів на територію страху

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що окупований Крим сьогодні може слугувати «довідником» порушень і утисків прав та свобод людини. Про це вона сказала сьогодні, 25 лютого, у Києві під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України і світу».

«Сьогодні Крим може служити таким повноцінним «довідником» порушень і утисків прав та свобод людини. Майже всі відомі на сьогоднішній день методи боротьби зі свободою були вже застосовані і продовжують застосовуватися окупаційною владою», – підкреслила Климпуш-Цинцадзе. Вона нагадала, що за оцінкою Freedom House, територія Криму зараз визначається як «невільна» з точки зору рівня свобод.

Віце-прем'єр зазначила, що зараз на території Криму йдеться про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено. Це люди, підкреслила Климпуш-Цинцадзе, які постраждали за політичні або ідеологічні переконання, а також за приналежність до кримськотатарського народу.

Також вона підкреслила, що російські окупанти перетворюють Крим у мілітаризовану зону.

«Перетворюють його на військову базу, і ця мілітаризація вже торкнулася абсолютно всіх районів, фактично, і міст Криму як такого», – сказала Климпуш-Цинцадзе і додала, що півострів перетворюється на «територію страху».

Климпуш-Цинцадзе підкреслює необхідність посилювати тиск на Росію за порушення прав людини в Криму. За її словами, Україна та її партнери повинні «негайно і стратегічно реагувати на ситуацію з порушенням російськими окупантами прав людини в Криму». «Ми повинні посилювати тиск на Російську Федерацію в питанні захисту прав і свобод безпосередньо кожного громадянина, кожної людини з населення окупованого Криму», – сказала Климпуш-Цинцадзе.