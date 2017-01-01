Три роки потому. Люди знову рвуться на Банкову (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під Адміністрацією президента зібрались кілька тисяч людей. Вимагають припинити торгівлю з окупантами

Після віче на Майдані Незалежності до Адміністрації президента прийшли кілька тисяч людей із вимогами припинити зупинити кровопролиття, повідомляє кореспондент «Главкома».

Люди йшли від Майдану Незалежності через вул. Городецького. Під час ходи інцидентів не зафіксовано, проте були чутні вибухи петард.

Крім того, мітингувальники закликають встановлювати намети для блокування АП.

Прохід до АП перекритий загонами поліції. Урядовий квартал оточений правоохоронцями.

Зазначимо, у центрі столиці нині знаходяться багато правоохоронців. Стоять машини вибухотехнічної служби, на вулицях багато працівників Нацгвардії та поліції.