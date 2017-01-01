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    Трипільська та Зміївська ТЕС відновлять роботу

    • Сьогодні, 15:53
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    <span>Криворізька ТЕС</span>
    Криворізька ТЕС

    Міненергетики відзвітувало про покращення енергосистеми

    Трипільська та Зміївська ТЕС працюють в режимі «гарячого очікування» і будуть готові включитися в енергосистему по команді диспетчера ринку. Про це повідомили УНН у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

    «Трипільська ТЕС продовжує працювати, але в режимі „гарячого очікування“. Режим характеризується цілковитою готовністю включитись в енергосистему по команді диспетчера ринку. Колектив підприємства знаходиться на робочих місцях, виконує виробничі завдання, отримує заробітну плату. В такому ж режимі перебуває і Зміївська ТЕС», — зазначили у міністерстві.

    За інформацією Міненерговугілля, запаси вугілля на складах цих двох ТЕС відповідають роботі протягом 1-1,5 місяці.

    Нагадаємо, 12 квітня Кабінет міністрів України продовжив тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці України ще на місяць.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні зупинилося вже чотири теплоелектростанції через нестачу вугілля. 

    ТЕС тарифи вугілля
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