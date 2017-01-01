Тривають заходи із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. У центрі Києва встановлені рамки з металошукачами

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Фото qha.com.ua

На підходах до Хрещатика з боку вулиць Богдана Хмельницького, Прорізної й Грушевського встановлено рамки з металошукачами

Обстановка в центрі Києва, де сьогодні мають продовжитися заходи із вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні, станом на 9-ту годину спокійна.

Серед присутніх на Майдані здебільшого правоохоронці, людей у цивільному — одиниці. Всі виходи з метро на станціях «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» відкриті, та у підземних переходах чергують групи поліцейських.

На підходах до Хрещатика з боку вулиць Богдана Хмельницького, Прорізної й Грушевського встановлено рамки з металошукачами, поблизу чергують поліцейські.

Крім того, обабіч центральної вулиці столиці та Майдану й поблизу Жовтневого палацу чергують автомобілі «Швидкої допомоги», пожежні машини та стоять автобуси з правоохоронцями. Біля стели навпроти Головпоштамту змонтовано фотовиставку з портретами військових - учасників АТО, а також мультимедійні екрани, на яких час від часу змінюються портрети загиблих Героїв Небесної Сотні. Тут же на узбіччі Хрещатика з лампадок викладено надпис «Героям Слава».

На Майдані також звучить пісня «Пливе кача».