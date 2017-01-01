Трьох українських проповідників затримали в Білорусі: стали відомі імена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці опинились за ґратами у Білорусі

Українці їхали на теологічний семінар в Мінськ, організований «Місією Блага звістка»

У Мінську затримали трьох громадян України, які приїхали до Білорусі на теологічний семінар.

Про це пише видання «Білоруський партизан» з посиланням на білоруського політика Алеся Логвинця, який перебував у Центрі ізоляції правопорушників. 2 квітня його відпустили.

За його словами, в останній камері з ним перебувало троє громадян України. Видання опублікувало прізвища затриманих: Леонід Номерчук зі Львова, Ашот Саркісян з Хмельницького та Владислав Єрмолов з Миколаєва.

Вони їхали на теологічний семінар, організований «Місією Блага звістка», який мав відбуватися з 21 до 24 березня за участю пастора з Південної Кореї та гостей з України.

Без пояснень договір про оренду із закладом, в якому мав відбутись семінар, був розірваний, а організатори нашвидкуруч намагались знайти нове приміщення.

22 березня трьох громадян України мінська поліція зупинила і оштрафувала за перехід вулиці у неналежному місці. Окрім того, на них склали протоколи за дрібне хуліганство і за це вони отримали по 15 діб адміністративного штрафу.

За словами Логвинця, зв'язатися з посольством України в Білорусі затриманим дозволили лише за допомогою листа. Проте у посольстві цієї інформації поки не коментують.

Окрім того Логвинець повідомив, що бачив на прогулянці у дворику ізолятора ще двох хлопців з України, які були одягнені у тюремні роби, оскільки їх одяг було вилучено для експертизи на предмет зіткнення з вибуховими речовинами.

За інформацією активіста Вадима Жаромського, це – українські анархісти, яких підозрюють в атаці на будівлю податкової служби у Гомелі, у вікно якої кинули «коктейль Молотова». Хлопців затримали вранці 25 березня у Мінську.

Джерело: Білоруський партизан