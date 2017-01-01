  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі

    • Сьогодні, 17:22
    • Розсилка
    Фото: Думская

    На проспекті Глушка автівка влетіла в зупинку

    Сьогодні, 1 березня, на проспекті Академіка Глушка в Одесі автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту біля магазину «Ельдорадо».

    Читайте також

    Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, водій автомобіля «Ніссан» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який перебував у цей момент на зупинці.

    Потерпілий госпіталізований в Міську клінічну лікарню №11, у нього зламана нога. Обставини пригоди з'ясовуються.

    Нагадаємо, минулого літа у Києві водій «Опеля» на шаленій швидкості протаранив маршрутку та вилетів на зупинку неподалік базару Петрівка. Одна людина загинула, шестеро отримали травми різної тяжкості.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі
    Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі
    Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі
    Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі
    Фото: Думская

     

    Джерело: Думская

    Читайте також
    ДТП Одеса аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ