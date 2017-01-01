Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі

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Фото: Думская

На проспекті Глушка автівка влетіла в зупинку

Сьогодні, 1 березня, на проспекті Академіка Глушка в Одесі автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту біля магазину «Ельдорадо».

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, водій автомобіля «Ніссан» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який перебував у цей момент на зупинці.

Потерпілий госпіталізований в Міську клінічну лікарню №11, у нього зламана нога. Обставини пригоди з'ясовуються.

Нагадаємо, минулого літа у Києві водій «Опеля» на шаленій швидкості протаранив маршрутку та вилетів на зупинку неподалік базару Петрівка. Одна людина загинула, шестеро отримали травми різної тяжкості.

Джерело: Думская