Трохи прорахувався: в Одесі водій влетів у зупинку, є потерпілі
- Сьогодні, 17:22
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Фото: Думская
На проспекті Глушка автівка влетіла в зупинку
Сьогодні, 1 березня, на проспекті Академіка Глушка в Одесі автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту біля магазину «Ельдорадо».
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, водій автомобіля «Ніссан» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП постраждав чоловік, який перебував у цей момент на зупинці.
Потерпілий госпіталізований в Міську клінічну лікарню №11, у нього зламана нога. Обставини пригоди з'ясовуються.
Нагадаємо, минулого літа у Києві водій «Опеля» на шаленій швидкості протаранив маршрутку та вилетів на зупинку неподалік базару Петрівка. Одна людина загинула, шестеро отримали травми різної тяжкості.
Джерело: Думская