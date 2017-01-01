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    Троє дітей Асада почали вчити російську мову

    • Сьогодні, 16:43
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    <span>Башар Асад і Володимир Путін / REUTERS</span><br /><br />
    Башар Асад і Володимир Путін / REUTERS

    За словами посла Сирії, російська мова стала другою мовою в сирійських школах

    Діти президента Сирії Башара Асада почали вчити російську мову. Про це заявив посол Сирії в Росії Ріяд Хаддад під час виступу в Раді Федерації, як передає «Інтерфакс».

    У Башара Асада троє дітей — дочка Зейн Асад, їй 13 років, і два сини — Карім Асад (15 років) та Хафез аль-Асад (12 років).

    Також, за словами посла, російська мова стала другою мовою в сирійських школах.

    «Рішення президента Башара Асада про те, щоб російська мова стала другою мовою в Сирії — це один з елементів подяки сирійського народу російському народу за його підтримку», — сказав він.

    Він додав, що багато батьків називають своїх дітей Путіним. Як повідомив Хаддад, у всіх університетах Сирії були відкриті кафедри вивчення російської мови у школах вивчення російської починається з сьомого класу.

    Крім того, як передає ТАСС, Асад віддав на безоплатній основі землю поряд з Дамаском, щоб побудувати там російську школу.
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