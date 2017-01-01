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    Троє українських військових зникли в зоні АТО, -штаб

    • Вчора, 23:53
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    Троє військовослужбовців однієї з частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулися в розташування підрозділу

    Троє військовослужбовців Збройних сил України не повернулися в розташування своєї частини в зоні проведення Антитерористичної операції в неділю.

    Про це  повідомляє прес-служба штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

    «8 січня 2017 року троє військовослужбовців однієї з частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулися в розташування підрозділу», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, сказано, що в даний момент зв’язок з ними відсутній.

    Обставини даної події з’ясовуються. 

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