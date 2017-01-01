Троян і Крищенко не з'явились на тестування в рамках конкурсу на голову Нацполіції
- Сьогодні, 12:34
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Кандидати, які не з'явились на тестування з поважних причин, за рішенням комісії матимуть можливість здати тести в інший час
Тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції України Вадим Троян та керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко не з'явились на тестування, що відбувається в межах конкурсу на посаду голови відомства.
Про це у вівторок з рекрутингового центру Нацполіції в Києві, де проходить черговий етап відбору кандидатів на посаду голови Нацполіції України, повідомляє Укрінформ.
Загалом на тестування загальних навичок у вівторок прийшли 43 кандидати. Вони мають відповісти на 60 питань протягом години.
Зокрема серед присутніх - заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, начальник головного управління НПУ в Одеській області Дмитро Головін та інші.
Як повідомив журналістам керівник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, у четвер-п'ятницю секретар комісії Євген Захаров на брифінгу розповість про результати тестування кандидатів.
Водночас Шевченко наголосив, що кандидати, які не з'явились на тестування з поважних причин, за рішенням комісії матимуть можливість здати тести в інший «найближчий час».
Раніше повідомлялося, що конкурсна комісія відсіяла 20 кандидатів на посаду глави Нацполіції.
Комісія почала тестування кандидатів 24 січня, а співбесіди з ними – 30 січня.
Конкурсна комісія має намір визначити трьох претендентів на керівника Нацполіції до 15 лютого.
Заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 кандидати.