Троян став заступником Авакова

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Вадим Троян

Троян обіймав посаду виконуючого обов'язки керівника Національної поліції і зняв свою кандидатуру з участі в конкурсі на посаду глави НП

Кабінет міністрів України призначив Вадима Трояна заступником міністра внутрішніх справ. Про це журналістам повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко.

«Кабмін призначив заступником міністра внутрішніх справ Трояна», - сказав він.

До призначення Троян обіймав посаду виконуючого обов'язки керівника Національної поліції.

Також сьогодні Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Сергія Князєва.

Напередодні Арсен Аваков запропонував Гройсману кандидатуру Князєва на посаду глави Нацполіції.

Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру Князєва за результатами консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.

Нагадаємо, Комісія з відбору глави Національної поліції України визначила трьох кандидатів на цю посаду: Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.