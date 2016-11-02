Труханов ветує рішення про перейменування вулиць

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odessit.ua Геннадій Труханов

Аваков обговорив із Трухановим скандальне рішення про повернення вулицям радянських назв

Мер Одеси Геннадій Труханов ветує рішення міськради про повернення «декомунізованим» вулицями колишніх назв.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter 28 квітня ввечері.

«Провели з І. Райніним зустріч з мером Одеси. Добре, аргументовано поговорили. Мер прийняв рішення ветувати одіозне рішення ради», - написав Аваков.

Провели с И. Райниным встречу с мером Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 28 апреля 2017 г.

Нагадаємо, управління Служби безпеки України в Одеській області звернулося до мера Одеси Геннадія Труханова з вимогою скасувати ухвалене 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації.

Довідка. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси у рамках закону про декомунізацію. Нові найменування викликали протест у частини городян. Незабаром мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів. Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, яке було проведено обласною держадміністрацією.

16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією із застосуванням сльозогінного газу. Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі у рамках декомунізації. Потім ці слухання мерія назвала недійсними.