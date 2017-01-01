Тука назвав головну причину блокади Донбасу

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Тука вважає, що дефіцит комунікації влади з народом призвів до блокади Донбасу

Головна причина блокади Донбасу – це дефіцит комунікації влади з народом. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра з тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

«Це те, про що я говорив з самого початку, потрібно було раніше людям сказати. Дефіцит комунікації влади з народом породив те, що зараз ми маємо. І інформаційний простір не терпить порожнечі. Як тільки в ньому виникає порожнеча, починають з’являтися різні фейки, це вам будь-який політтехнолог скаже. Легше давати популістські прості відповіді на складні відповіді,» – сказав він.

«Нам дорікають у тому, що влада три роки нічого не робить. Але чинному уряду всього 9 місяців,» – сказав він.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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