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    Тука назвав головну причину транспортної блокади на Донбасі

    • Сьогодні, 13:52
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    <span lang="UK">Георгій Тука</span>
    Георгій Тука

    Урядовець розказав, чому більше не можна возити вугілля з окупованого Донбасу

    На окупованих Росією територіях Донбасу й у Криму на сьогодні немає жодного підприємства, що працює за законами України.

    Про це в інтерв'ю телеканалу NewsOne повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

    «На сьогодні як у Криму, так і на неконтрольованій території не залишилося жодного підприємства, яке б працювало в українському законодавчому полі. Тому ні про який товарообіг мови йти не може. Ми не можемо перевозити вугілля з тих шахт, які не працюють у законодавчому полі України»,- наголосив він.

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    Крім того, коментуючи введення РНБО транспортної блокади окупованого Донбасу, заступник міністра зазначив, що це було несподіванкою для західних партнерів України. Тука також підкреслив, що транспортна блокада - це фактично «констатація факту».

    Нагадаємо, раніше Тука повідомив, що третина вантажних вагонів УЗ утримується на окупованому Донбасі. Він розказував і про те, що Кабінет міністрів України прийняв план щодо повернення Донбасу та наразі розробляє заходи щодо деокупації Криму.

    Джерело: РБК-Україна

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    Крим Георгій Тука Донбас окуповані території
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