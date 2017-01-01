Тука повідомив останні дані про ситуацію з водою в Красногорівці

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Фото: прес-центр Штабу АТО Руйнування в Красногорівці 28 травня

За даними заступника міністра, у місті проводять відновлювальні роботи системи водопостачання

У Красногорівці Донецької області проводять відновлювальні роботи системи водопостачання, яка була пошкоджена у результаті обстрілу. Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій і ВПЛ України Георгій Тука в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Вода підвозиться і буде підвозитися. Наразі виконуються відновлювальні роботи, але ще невідомо, чи вдасться відремонтувати. Завтра ми очікуємо від адміністрації перелік необхідних матеріалів, які необхідно привезти в Донецьку область, зокрема до Красногорівки, щоб ремонтувати будинки. Можливо, лікарню хоч якось вдасться відремонтувати», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців.

Джерело: 112 Україна