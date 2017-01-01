Тука про заяву ватажків бойовиків: це спроба нас залякати

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Георгій Тука

Георгій Тука переконаний, що бойовики не підуть на «націоналізацію» українських підприємств на Донбасі

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що бойовики не підуть на «націоналізацію» підприємств, так як вони стануть нікому не потрібними. Про це він заявив InfoResist, коментуючи заяву ватажків «ДНР/ЛНР» з вимогою зняти блоку Донбасу.

«Це спроба нас залякати. Йдеться про системоутворюючі підприємства, які задіяні в вертикально-інтегрованих компаніях і є як окремо взята ланка, і в ланцюжку виробничого циклу. Якщо цей ланцюжок розірвати, знайти збут продукції, яку виробляли ці підприємства, для того, щоб підтримувати їх життєдіяльність, - це зовсім непросто. І продукція цих підприємств далеко не затребувана в Росії. Якщо говорити про ті ж шахти, там свого вугілля хоч греблю гати, не знають, куди подіти, закривають шахти. Тому нехай собі балакають все, що завгодно. Я в це не вірю», - сказав Тука.

Він переконаний, що владі вдасться вирішити питання з блокадою.

«Вони на нас тиснули на початку опалювального сезону, коли 45 тримали з того боку блокаду, і жоден завод не заходив на територію України. Ми цю справу розрулили, думаю і зараз те ж саме буде», - додав Тука.

Нагадаємо, ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.