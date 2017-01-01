Тука розповів про план щодо повернення Донбасу

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Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука

План заходів щодо повернення Донбасу повністю підтримало все світове співтовариство, зазначив Тука

Кабінет міністрів України прийняв план щодо повернення Донбасу та наразі розробляє заходи щодо деокупації Криму.

Таку заяву зробив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука у ефірі одного з українських телеканалів.

«Якщо мати на увазі той сегмент, за який відповідає наше міністерство, то так, концепція затверджена ВР, заходи затверджені Кабінетом міністрів, саме цей план заходів повністю підтримало все світове співтовариство. Відповідний план був прийнятий два місяці тому», – зауважив він.

Щоправда, чиновник підкреслив, що мова йде не про Крим, а про східні регіони, про території Луганської і Донецької областей.

«Наразі ми такий саме розробляємо план заходів щодо Криму. Я сподіваюся, що протягом місяця він буде готовий, не більше. А говорячи про висловлювання Авакова про план щодо Донбасу, то можливо він мав на увазі план, який розроблений МВС щодо дій самого міністерства? Цілком це допускаю. Але мені про наявність цього документа невідомо, тому що я цими питаннями не займаюся», – зазначив Тука.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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Джерело: 24 канал