Туман відрізав окупований Крим від РФ

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Керченська переправа

Робота Керченської поромної переправи припинена у зв'язку з погіршенням погодних умов

Через погіршення погодних умов пороми тимчасово припинили курсування через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба ООО «Морська дирекція».

«Робота Керченської поромної переправи припинена у зв'язку з погіршенням погодних умов. Туман», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Гідрометцентру Криму, на півострові 23 січня очікується туман, ожеледиця на дорогах, температура повітря від -4 до +9 градусів Цельсія, вітер від 5 до 10 м/с.

Джерело: Крим.Реалії