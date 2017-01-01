Туман відрізав окупований Крим від РФ
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Керченська переправа
Робота Керченської поромної переправи припинена у зв'язку з погіршенням погодних умов
Через погіршення погодних умов пороми тимчасово припинили курсування через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба ООО «Морська дирекція».
«Робота Керченської поромної переправи припинена у зв'язку з погіршенням погодних умов. Туман», – йдеться в повідомленні.
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За інформацією Гідрометцентру Криму, на півострові 23 січня очікується туман, ожеледиця на дорогах, температура повітря від -4 до +9 градусів Цельсія, вітер від 5 до 10 м/с.
Джерело: Крим.Реалії