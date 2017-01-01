  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Туман відрізав окупований Крим від РФ

    • Сьогодні, 09:33
    • Розсилка
    Керченська переправа
    Керченська переправа

    Робота Керченської поромної переправи припинена у зв'язку з погіршенням погодних умов

    Через погіршення погодних умов пороми тимчасово припинили курсування через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба ООО «Морська дирекція».

    «Робота Керченської поромної переправи припинена у зв'язку з погіршенням погодних умов. Туман», – йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    За інформацією Гідрометцентру Криму, на півострові 23 січня очікується туман, ожеледиця на дорогах, температура повітря від -4 до +9 градусів Цельсія, вітер від 5 до 10 м/с.

    Джерело: Крим.Реалії

    Читайте також
    Крим Керченська переправа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ