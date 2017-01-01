Турчинов: підрив місії ОБСЄ – прикриття переміщення військової техніки РФ

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Фото: архів політика Олександр Турчинов

Патрулювання окупованої території місією було призупинено

Російська Федерація влаштувала підрив місії ОБСЄ на Донбасі для прикриття масштабного переміщення військової техніки. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, передає «Главком».

Турчинов зазначив, у районі населеного пункту Пришиб Луганської області під час слідування патруля СММ ОБСЄ одна з машин підірвалася на міні, закладеній бойовиками російсько-терористичних угруповань.

«Одне із завдань, яке відпрацьовували терористи під час підриву автомобіля СММ ОБСЄ, – призупинення патрулювання окупованої території для масштабного та неконтрольованого переміщення російського озброєння та військової техніки з метою подальшої підготовки масштабних воєнних провокацій», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок підриву автомобіля ОБСЄ на Донбасі загинув один співробітник місії, ще двох поранено.

СБУ кваліфікувала підрив автомобіля ОБСЄ на Донбасі як теракт.