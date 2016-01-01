Турчинов поїхав до району Світлодарської дуги на зустріч із українськими захисниками

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Олександр Турчинов

Четверту добу поспіль бойовики активно обстрілюють позиції ЗСУ з використанням забороненої Мінськими угодами артилерії і мінометів великого калібру

Секретар РНБО Олександр Турчинов поїхав на передову в районі Світлодарської дуги. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він написав, що, перебуваючи на передових позиціях 54-ї бригади, яка героїчно витримала наступ ворога, оглянув оборонні позиції, обговорив з українськими захисниками ситуацію в останні дні на цій ділянці фронту.

За словами секретаря РНБО, четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріли наших позицій з використанням забороненої Мінськими угодами артилерії і мінометів великого калібру. «За кількістю снарядів і мін, застосованих по наших позиціях у районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний «рекорд» – понад 800 за добу», – зазначив Турчинов.

«Незважаючи на постійні обстріли і спроби прорвати нашу оборону, українські військові мужньо та професійно виконали свій обов'язок, зупинивши ворога, завдавши йому значної шкоди», – сказав Турчинов. Він додав, що наші військові контратакували, просунулися вперед і зайняли нові позиції, «які надали їм додаткову перевагу над ворогом у цьому секторі оборони».

Як повідомлялося, 19 грудня вранці прес-центр штабу АТО повідомив, що за підсумками бою на Світлодарській дузі 18 грудня українські бійці перехопили ініціативу, відкинули противника і здійснили контратаку у фланг супротивникові. Ворог був змушений відійти, кинувши при цьому військове майно та обладнання російського виробництва. За оприлюдненими у зазначеному повідомленні даними української розвідки, втрати бойовиків становили не менше 25 осіб убитими і 30 поранених.

Унаслідок бойових дій на Світлодарській дузі п'ятеро українських військовослужбовців загинули, 16 поранено, травмовано або контужено. Цих втрат українські війська зазнали на Світлодарській дузі та внаслідок ворожих обстрілів з важкого озброєння.

20 грудня бойовики намагалися прорвати оборону ЗСУ під Світлодарськом. Повідомлялося, що бойовики здійснили напад приблизно о 10:30 після мінометного обстрілу. В атаці було задіяно три штурмові групи від 3 до 5 осіб.

Вдень 21 грудня штаб АТО повідомив, що минулої доби в зоні проведення АТО двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, четверо військовослужбовців дістали поранення, ще четверо – контужені. Він також поінформував, що супротивник не припинив активні бойові дії на Світлодарській дузі, з ранку до обіду бойовики провели низку артилерійських та мінометних обстрілів, а також здійснили одну спробу штурму, яку було відбито.