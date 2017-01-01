Турчинов пояснив, чому три роки тому не було введено воєнний стан

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Олександр Турчинов

Оголосити воєнний стан і забезпечити воєнне становище – це різні речі

Глава Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, який наприкінці лютого 2014 року запропонував ввести воєнний стан, вважає, що на той момент забезпечити воєнне становище було практично неможливо.

«Оголосити воєнний стан і забезпечити воєнне становище – це дещо різні речі. В кінці лютого – на початку березня об'єктивно у нас не було сил і засобів для забезпечення воєнного стану в Криму», – сказав він, пише «Цензор».

За словами глави РНБО, на той момент влада готувалася до вторгнення російської армії на материкову Україну. «На цей випадок указ про введення воєнного стану у мене був детально відпрацьований і пролежав у теці на столі весь час, доки я виконував обов'язки президента. Тоді, 28 лютого, Рада національної безпеки і оборони не проголосувала за мою пропозицію про введення воєнного стану, але в повному складі підтримала запропонований мною комплекс заходів, спрямованих на екстрене відновлення боєздатності армії, реанімацію силових структур, підготовку мобілізації і оборонних рубежів на півночі і сході України», – додав він.

Турчинов також зауважив, що на той момент тільки для підготовки мобілізації Генштабу з урахуванням відновлення фактично повністю знищеної мережі військкоматів необхідно було два місяці. «Час був необхідний і для реанімації повністю зруйнованої системи влади, як у центрі, так і на місцях, а також для наведення ладу в південно-східних регіонах. У цьому комплексі заходів, підписаному мною разом з указом про введення в дію рішення РНБО, я наказував залишилися вірним присязі оточеним військам у Криму, захищати свої позиції в місцях розташування (військові частини, аеродроми, кораблі), у разі необхідності застосовуючи зброю», – нагадав він і додав, що солдати і офіцери, які не зрадили свою країну, «з честю виконали поставлені перед ними завдання».

Як раніше повідомлялося, Турчинов також розповів, що коли на півострів прийшли «зелені чоловічки», кримські військові почали масово зраджувати Україну.