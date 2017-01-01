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    Турчинов просить НАБУ розібратися з фейками ФСБ, які поширює «команда Януковича»

    • Сьогодні, 12:57
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    Шепелєв і Кузьмін наразі переховуються на території Росії

    Секретар РНБО Олександр Турчинов звернувся до Держфінмоніторингу та НАБУ з проханням перевірити заяви членів «команди Януковича», які звинувачують його в розкраданні держбюджету.

    Про це повідомляє РНБО.

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    «Починаючи з 2014 року російські спецслужби системно працюють над дискредитацією лідерів Майдану і намагаються придумати «численний компромат», зокрема на Турчинова, якого російські політики відкрито називають одним з головних ворогів Кремля», - йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

    У повідомленні згадуються заяви колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна і екс-нардепа Олександра Шепелєва на адресу секретаря РНБО.

    «Зараз Шепелєв та Кузьмін відробляють своє право на переховування в Росії від українського правосуддя, тому з готовністю виконують вказівки спецслужб РФ, озвучуючи будь-які абсурдні нісенітниці та поливаючи брудом політиків, які мають антиросійську позицію і своєю роботою посилюють обороноздатність країни у протистоянні з агрессором», - йдеться у заяві РНБО.

    Саме в зв'язку з їхніми висловлюваннями Турчинов просить провести перевірку з боку Державної служби фінансового моніторингу та НАБУ.

    Напередодні Аваков прокоментував звинувачення проти Турчинова, назвавши їх мареннями. 

     

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