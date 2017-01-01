Турчинов: Російські спецслужби готують замахи на українських політиків

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Олександр Турчинов

Для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків - Турчинов

Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні - політичного тероризму. Так секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував спробу замаху на народного депутата України Антона Геращенка.

«Попередня інформація дозволяє стверджувати, що спроба замаху була пов'язана з професійною діяльністю А.Геращенка та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України», - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО України додав, що, на жаль, це не єдиний випадок терористичної діяльності, організованої російськими спецслужбами на українській території, які розслідують працівники СБУ та Національної поліції.

Турчинов зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. «Їх спецпідготовка та навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України», - сказав він.

За словами Турчинова, російські спецслужби ставлять завдання створеній мережі терористичних груп ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ «з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ».

За його словами, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності «повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну на центр світового тероризму».

Нагадаємо, за словами Антона Геращенка, у Росії існує диверсійний центр, який готує злочини на території України. Народний депутат підкреслив, що судячи з почерку замаху, слідчі преконані, що на 99,9% вбивство журналіста Павла Шеремета готували представники цього центру.

Раніше, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.