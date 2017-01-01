Турчинов розповів про прізвисько «Кривавий пастор»: «Краще, ніж у Путіна»

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Українські фанати придумали пісню «Путін – х*йло»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов не ображається, коли його називають «кривавим пастором».

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

«Ви знаєте, мене і раніше «пастором» називали, але росіяни додали «кривавий», мабуть, вважаючи, що я їхньою кров’ю снідаю, а іноді і вечеряю. Якось спокійно я до цього ставлюся, навіть звик. Я думаю, це прізвисько значно краще, ніж те, що українці дали Путіну (президенту РФ. – Ред.)», – зазначив він.

Нагадаємо, після початку російської агресії українські фанати придумали пісню «Путін – х*йло».