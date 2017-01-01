Турчинов розповів про роботу російських спецслужб у Facebook

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов

На відміну від російських сайтів, Facebook реагує на заяви Києва про фейкові сторінки, стверджує Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що соціальна мережа Facebook працює прозоро, але і там діють російські спецслужби.

«Там також є російські спецслужби, які створюють фіктивні аккаунти, кидають фейкову інформацію, якусь провокаційну інформацію», - цитує Турчинова «24 канал».

За його словами, ФСБ працює в соцмережі так само, як і «ВКонтакте», «Одноклассниках» та інших уже заборонених в Україні російських сайтах.

Проте, як зазначив Турчинов, на відміну від російських сайтів, Facebook реагує на заяви Києва про фейкові сторінки, які «пропагують війну, насильство, сепаратизм».

«Українська спецслужба звертається до них (Facebook і Twiiter - ред.) з заявою про те, що ця сторінка несе негативний, небезпечний вміст, вони одразу її видаляють», - сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що російські соцмережі, навпаки, сприяли роботі ФСБ.

«ВКонтакте», в «Одноклассниках» - зрозуміло, що ФСБ цього не робить. Вони, навпаки, посилюють цей сигнал», - сказав він.

Нагадаємо, 15 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Vodafone першим заблокував «ВКонтакте». В середу російські соцмережі почав блокувати «Київстар».

Держдеп США критично відреагував на блокування «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Харківський юрист вже подав в суд на Порошенка через заборону соцмереж.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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