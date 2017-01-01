Турчинов у квітні заробив менше, ніж його заступники

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Олександр Турчинов

Зарплата секретаря РНБО за квітень становила 46,7 тис. гривень

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова за квітень становила 46 тис. 705 гривень, а його заступників – від 41 тис. 524 грн до 63 тис. 476 грн. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО.

Зокрема, посадовий оклад Турчинова та надбавка за інтенсивність праці становили по 16 105 гривень (повний оклад секретаря РНБО при відпрацюванні всіх робочих днів становить 18 тис. гривень), надбавка за вислугу років – 8 тис. 53 гривні, а надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць – по 3 тис. 221 гривні.

У свою чергу зарплата першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля за квітень становила 63 476 гривень, з яких зарплата – 13 тис. 474 гривні (повний оклад становить 16 тис. гривень), премія – 16 тис. гривень, а витрати – 9 тис. 624 гривні.

Водночас зарплата за квітень ще одного першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського становила 41 тис. 524 гривні, з яких оклад – 2 тис. 863 гривні (при цьому повний оклад за його посадою становить 16 тис. гривень), премія – 16 тис. гривень, а витрати – 4 тис. 194 гривні.

При цьому зарплата заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка за квітень становила 62 тис. 415 гривень, з яких оклад – 11 0тис. 53 гривні (повний посадовий оклад – 15 тис. гривень), премія – 15 тис. гривень, витрати – 15 тис. 362 гривні.

Як повідомлялось, Турчинов не ображається, коли його називають «кривавим пастором».