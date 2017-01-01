Турчинов закликав військових бути готовими до контратаки

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Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами

Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, передає прес-служба РНБО.

«Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», — зазначив Турчинов.

Також зазначається, що перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Станом на 12:00 середи отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.

Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.

Не зважаючи на встановлення «режиму тиші» бойовики обстріляли бригаду електромонтажників в районі Авдіївки. За словами глави МВС Арсена Авакова постраждалих серед піротехніків і енергетиків під Авдіївкою немає.