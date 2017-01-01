Турчинов заявив про можливе розширення воєнної агресії РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Апарат РНБО Секретар РНБО Олександр Турчинов

Турчинов зазначив, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а й західним партнерам

Українські спецслужби фіксують активну діяльність Росії щодо нарощення військового потенціалу «насамперед, на західному та південному стратегічних напрямках». Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України України Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

«Аналізуючи ці дані, ми не можемо виключати розширення воєнної агресії проти нашої країни», – сказав він, додавши, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а й західним партнерам.

«Крім того, – наголосив Турчинов, – російсько-терористичні угруповання демонстративно нехтують Мінськими угодами та черговою домовленістю про припинення вогню. Не припиняючи обстрілів наших позицій із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, вони воєнним шляхом намагаються змінити лінію розмежування».

Секретар РНБО України наголосив, що в цьому контексті дуже важливо відновити військово-технічну співпрацю України з її західними партнерами, «яку було штучно заблоковано в 2014 році». «Відсутність військово-технічної співпраці з нашими партнерами не сприяє збільшенню оборонного потенціалу України, який ми вважаємо складовою оборонного потенціалу всієї Європи».

Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність продовження санкційного тиску на країну-агресора, «доки Крим та Донбас не повернуться до складу України».

За словами президента Парламентської асамблеї НАТО Аллі, в цьому питанні не може бути жодних компромісів: «Країни – члени НАТО мають щодо цього питання чітку позицію. Ми не ставимо на карту питання свободи народу».

Окрім того, співрозмовники обговорили реформування сектора безпеки і оборони України. Турчинов зазначив, що модернізація цього сектора за стандартами НАТО «відбувається, незважаючи на російську агресію, та перебуває вже на фінішній прямій». «Для нашої держави немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції», – наголосив він.

Своєю чергою, Аллі зазначив, що країни – члени НАТО підтримують реформи, що відбуваються в Україні, та прагнення нашої держави до євроатлантичної інтеграції.