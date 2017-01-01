Турчинов заявив, що санкції щодо РФ вже набули чинності
- Сьогодні, 18:12
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Турчинов закликав провайдерів вже сьогодні розпочати блокувати російські соцмережі
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав українських провайдерів вже сьогодні розпочати блокувати російські соціальні мережі відповідно до рішення РНБО про запровадження санкції щодо фізичних і юридичних осіб. Про це він сказав журналістам на брифінгу.
«Я звертаюся до провайдерів, поки Служба безпеки готує інформаційний лист, який, я сподіваюся, вже завтра отримають українські провайдери, не чекати інформаційного лист від СБУ, а з натхненням починати виконувати рішення РНБО і вже сьогодні починати блокувати російський контент», — заявив Турчинов.
Він наголосив, що рішення РНБО про санкції щодо РФ вже набули чинності.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.
Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.
Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.
Джерело: УНН