Туреччина не збирається визнавати анексію Криму

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Чавушоглу зазначив, що Анкара продовжить пильно стежити за дотриманням прав кримських татар

Туреччина не визнає анексію Криму Росією й надалі спостерігатиме за дотриманням прав кримськотатарського народу.

Про це під час прес-конференції в Києві заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що держава продовжить пильно стежити за дотриманням прав кримських татар і робити все для того, щоб зберегти це питання на порядку денному міжнародних платформ.

«Ми у жодному разі не визнаємо анексію Криму. Крім того, ми хочемо, щоб якомога швидше закінчилися сутички на сході України. Серед наших основних пріоритетів залишається перебування кримських татар у Криму, збереження їхньої ідентичності і захист їхніх прав та інтересів», – наголосив Чавушоглу.

Раніше повідомлялося, що потік українських туристів до Туреччини зріс на 50%.

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