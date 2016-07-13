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    Туреччина побудувала вже півтисячі кілометрів стіни на кордоні з Сирією

    • Сьогодні, 17:45
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    Половина запланованих робіт із будівництва модульної стіни на кордоні з Сирією виконана

    Туреччина побудувала вже виконала половину робіт зі зведення стіни на кордоні із Сирією. Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на главу управління з розвитку житлового будівництва Туреччини Ергюна Турана.

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    «Упродовж шести прикордонних провінцій Туреччини вже зведено 511 кілометрів бетонної стіни», - повідомив Туран.

    За його словами, стіна - завтовшки 30 см, а заввишки 3 метри. Вона  складається з бетонних блоків по 7 тонн кожен. Крім того, поверх стіни натягується колючий дріт висотою в 1 метр.

    «Щодня на кордоні будується по 2,5-3 км стіни, що в недалекому майбутньому дозволить убезпечити землі Туреччини від потенційних загроз з території суміжних держав» - зазначив він.

    В рамках робіт в регіоні зводяться модернізовані вежі висотою вісім метрів,оснащені важкою зброєю і автоматичною системою сигналізації.

     

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    Туреччина Сирія
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