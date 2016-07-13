Туреччина побудувала вже півтисячі кілометрів стіни на кордоні з Сирією

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Половина запланованих робіт із будівництва модульної стіни на кордоні з Сирією виконана

Туреччина побудувала вже виконала половину робіт зі зведення стіни на кордоні із Сирією. Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на главу управління з розвитку житлового будівництва Туреччини Ергюна Турана.

«Упродовж шести прикордонних провінцій Туреччини вже зведено 511 кілометрів бетонної стіни», - повідомив Туран.

За його словами, стіна - завтовшки 30 см, а заввишки 3 метри. Вона складається з бетонних блоків по 7 тонн кожен. Крім того, поверх стіни натягується колючий дріт висотою в 1 метр.

«Щодня на кордоні будується по 2,5-3 км стіни, що в недалекому майбутньому дозволить убезпечити землі Туреччини від потенційних загроз з території суміжних держав» - зазначив він.

В рамках робіт в регіоні зводяться модернізовані вежі висотою вісім метрів,оснащені важкою зброєю і автоматичною системою сигналізації.