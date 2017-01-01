Туреччина погрожує ЄС скасувати угоду щодо біженців

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Мевлют Чавушоглу

Наразі відносини між Туреччиною і ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення турецькими політиками мітингів перед референдумом 16 квітня

Туреччина може скасувати угоду, яка передбачає стримування країною потоку мігрантів та біженців у Європейський Союз. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у середу, передає Радіо Свобода.

«Ми можемо зупинити його (договір – ред.) в односторонньому порядку. Все це в наших руках», – заявив він.

Рік тому, коли Європа переживала розпал міграційної кризи, Туреччина уклала угоду, яка передбачала прискорений розгляд питань безвізового в'їзду для турецьких громадян і членства країни в ЄС, а також виділення 6 мільярдів доларів на облаштування таборів біженців у Туреччині.

Упродовж останніх днів відносини між Туреччиною і ЄС загострилися після заборони Нідерландів і Німеччини щодо проведення турецькими політиками мітингів перед референдумом 16 квітня, який має на меті розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Нагадаємо, у Європарламенті закликають заморозити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС.