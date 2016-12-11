Туреччина продовжить воєнну кампанію у Сирії, незважаючи на теракт у Стамбулі – віце-прем’єр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нуман Куртулмуш

Ми будемо з рішучістю продовжувати наші транскордонні операції, заявив Нуман Куртулмуш

Туреччина і надалі здійснюватиме свою воєнну кампанію із завдання ударів по курдських бойовиках і екстремістах угруповання «Ісламська держава» у Сирії попри атаку цими вихідними на нічний клуб у Стамбулі, заявив 2 січня віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми будемо з рішучістю продовжувати наші транскордонні операції», – сказав Куртулмуш. Він назвав напад на нічний клуб, унаслідок якого загинуло 39 людей, меседжем від ІДІЛ.

«Скрізь, де потрібно, ми будемо продовжувати операції, доки ці терористичні організації більше не залишатимуться загрозою для Туреччини», – заявив віце-прем’єр Туреччини журналістам в Анкарі.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, скоєний у новорічну ніч озброєним нападником у клубі Стамбула. Ісламісти назвали атаку відповіддю на втручання Анкари в конфлікт у Сирії.

«Нехай безбожна Туреччина знає, що кров мусульман, яка проливається від її ударів з повітря і артобстрілів, перетвориться на вогонь на її територіях», – заявили ісламісти у своєму посланні.

Куртулмуш також повідомив, що угруповання також хоче підірвати зусилля Анкари спільно з Росією щодо загальнонаціональної угоди про припинення вогню в Сирії і переговорів про мир. Але Туреччина не відступить від досягнення цієї мети, додав турецький віце-прем’єр.