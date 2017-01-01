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    Туреччина розкритикувала поставку зброї сирійським курдам

    • Сьогодні, 21:18
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    Курди в Сирії
    Курди в Сирії

    Міністр закордонних справ Туреччини просить США переглянути свою «помилку»

    У Туреччині назвали озброєння США сирійських курдів небезпечним кроком та закликали Вашингтон переглянути свою «помилку».

    Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hurriyet Daily News.

    «Такі кроки є вкрай небезпечними для єдності Сирії і територіальної цілісності», - сказав Чавушоглу, після того, як Сполучені Штати почали постачати зброю бійцям «Загонам народної самооборони».

    «Якщо ми прагнемо стабільності в Сирії, ми повинні відмовитися від таких помилок», - додав він.

    «Ця зброя може бути використана проти всього людства, а не тільки Туреччини», - заявив Чавушоглу.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки почали постачати зброю курдським бійцям у Сирії, що воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

    Наприкінці квітня саме курди відбили в ІДІЛ половину міста Табка.

    Джерело: Європейська правда

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