Туреччина розкритикувала поставку зброї сирійським курдам
- Сьогодні, 21:18
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Міністр закордонних справ Туреччини просить США переглянути свою «помилку»
У Туреччині назвали озброєння США сирійських курдів небезпечним кроком та закликали Вашингтон переглянути свою «помилку».
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hurriyet Daily News.
«Такі кроки є вкрай небезпечними для єдності Сирії і територіальної цілісності», - сказав Чавушоглу, після того, як Сполучені Штати почали постачати зброю бійцям «Загонам народної самооборони».
«Якщо ми прагнемо стабільності в Сирії, ми повинні відмовитися від таких помилок», - додав він.
«Ця зброя може бути використана проти всього людства, а не тільки Туреччини», - заявив Чавушоглу.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки почали постачати зброю курдським бійцям у Сирії, що воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».
Наприкінці квітня саме курди відбили в ІДІЛ половину міста Табка.
Джерело: Європейська правда