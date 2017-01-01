Туреччина розкритикувала поставку зброї сирійським курдам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курди в Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини просить США переглянути свою «помилку»

У Туреччині назвали озброєння США сирійських курдів небезпечним кроком та закликали Вашингтон переглянути свою «помилку».

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hurriyet Daily News.

«Такі кроки є вкрай небезпечними для єдності Сирії і територіальної цілісності», - сказав Чавушоглу, після того, як Сполучені Штати почали постачати зброю бійцям «Загонам народної самооборони».

«Якщо ми прагнемо стабільності в Сирії, ми повинні відмовитися від таких помилок», - додав він.

«Ця зброя може бути використана проти всього людства, а не тільки Туреччини», - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки почали постачати зброю курдським бійцям у Сирії, що воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Наприкінці квітня саме курди відбили в ІДІЛ половину міста Табка.

Джерело: Європейська правда