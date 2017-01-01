Туреччина розкритикувала Росію за підтримку режиму Асада

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Прапори Росії і Туреччини

Туреччина назвала підтримку сирійського режиму «абсолютно неправильною»

Турецький уряд розкритикував Росію через підтримку президента Сирії Башара Асада, який стоїть за хіматакою у провінції Ідліб.

Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

«Туреччина розкритикувала російську підтримку сирійського режиму, назвавши її «абсолютно неправильною», - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що сирійські війська знову застосували хімічну зброю, але вже у місті Аль-Латамінах. Внаслідок атаки є численні жертви серед цивільного населення, десятки людей дістали поранення.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення військової операції в Сирії через хіматаку.