Туреччина ще сподівається на видачу Вашингтоном Гюлена

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LETA Фетхуллах Гюлен

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що «обсяг свідчень незаконної діяльності течії Гюлена, спрямованих у Вашингтон, досягнув вже 80-85 коробок»

Туреччина все ще сподівається на видачу владою США мусульманського проповідника Фетуллаха Гюлена, котрий звинувачується в організації спроби перевороту у липні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в ефірі телеканалу TRT, повідомляє Anadolu.

"Думається, що влада США все ж усвідомила помилковість позиції і в найближчий час екстрадує цього шарлатана (Гюлена - ред.)", - сказав Ердоган.

За словами глави турецької держави, позиція Анкари доводиться до американської сторони на найрізноманітніших рівнях.

Ердоган також звернув увагу на той факт, що одна лише мережа чартерних шкіл, відкритих прибічниками Гюлена у США, забезпечують руху дохід у 750 млн доларів на рік.

"Куди витрачаються ці кошти? Ми, зокрема, інформували американську сторону про передачу частини грошей ряду членів Конгресу США. Обсяг свідчень незаконної діяльності течії Гюлена, спрямованих у Вашингтон, досягнув вже 80-85 коробок. Проте, незважаючи на це, влада США все ще не видає санкцій на арешт Гюлена, що наводить на певні питання", - зауважив Ердоган.

Як відомо, у ніч з 15 на 16 липня 2016 року було проведено спробу озброєного перевороту в Туреччині, в організації якої Анкара звинувачує Фетуллаха Гюлена, який нині живе Америці, через що турецька влада продовжує вимагати у Вашингтона його екстрадиції.

Голова федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що турецька сторона не змогла переконати його в тому, що за спробою перевороту в Туреччині стоїть мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен.

Джерело: Укрінформ