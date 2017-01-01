Туреччина висунула новий ультиматум ЄС

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Мевлют Чавушоглу

Анкара вимагає лібералізації візового режиму

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що угоди з ЄС щодо мігрантів можуть бути скасовані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В інтерв'ю телеканалу CNN Turk міністр повідомив, що Туреччина має намір представити остаточний текст документа Брюсселю.

«Або він весь буде виконаний, або він весь буде анульований, в тому числі лібералізація візового режиму та угода щодо мігрантів», - зазначив міністр.

Глави держав і урядів країн-членів ЄС в середині березня 2016 року узгодили з Туреччиною спільний план по боротьбі з міграційною кризою. Він передбачає, зокрема, повернення до Туреччини всіх нелегалів, які прибули до Греції з турецької території, і прийом Євросоюзом легальних мігрантів-сирійців з Туреччини за принципом «один за одного».

В рамках цих домовленостей в травні Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС зняти візові обмеження для громадян Туреччини, якби Анкара до кінця червня виконала умови, що потрібні для скасування віз. У свою чергу, президент Туреччини Тайіп Ердоган пригрозив ЄС виходом з міграційного угоди, якщо Євросоюз не надасть громадянам його країни безвізовий режим.