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    Туреччина ввела мита на низку російських продуктів

    • Сьогодні, 08:49
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    Продукти, на ввезення яких Туреччина ввела мито
    Продукти, на ввезення яких Туреччина ввела мито

    Мито на кукурудзу і пшеницю складе 130%

    Туреччина оголосила мита на ввезення російських продуктів. Як повідомляється в понеділок, 27 березня, мито на кукурудзу і пшеницю складе 130%, рис – 45%, соняшникову олію – 36%, шрот соняшнику - 13,5%, бобові культури - 9,7%.

    Мита вводяться з 15 березня 2017 року. При цьому 17 березня профільні турецькі відомства не підтвердили введення обмежень на поставки російської пшениці.

    У міністерстві сільського господарства РФ заявили, що мита створюють певні складності, в зв'язку з чим планується освоєння нових «перспективних ринків збуту». Поставки планується збільшувати в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а також в країни Латинської Америки і Африки.

    Експерти припускають, що Туреччина ввела нові мита з метою домогтися поставок помідорів в Росію. Російські фахівці вважають, що від введення мит збитки понесуть і в Туреччині, тому оптимальним варіантом називається договір про безмитне ввезення сільськогосподарської продукції з РФ.

    Як повідомлялося раніше, Росія дозволила імпортувати з Туреччини овочі і гвоздики.

    Торік російський ринок був повністю закритий для турецьких експортерів, але збитки сектора експорту харчів становили лише 7%. Закриття російського ринку стало відчутним, але не нищівним ударом для турецьких експортерів продуктів харчування, які розширили співпрацю з Німеччиною, Румунією, Україною, Білорусією, Грузією і Азербайджаном.

    Джерело: DW

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