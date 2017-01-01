Туреччина заблокувала «Вікіпедію»
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Причини обмеження доступу до «Вікіпедії» не називаються
Туреччина закрила доступ до «Вікідепії», повідомляє CNN Turk.
Як пише Hurriyet Daily News, всі мовні версії найбільшої онлайн-енциклопедії заблоковані на всій території країни. Блокування вступила в силу в 8 ранку 29 квітня.
Причини обмеження доступу до «Вікіпедії» не називаються.
BREAKING Turkey blocks access to @Wikipedia, Turkey's IT authority says it took "administrative measure", providing no further explanation. pic.twitter.com/TGbIRQnmKt— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 29 апреля 2017 г.
Як повідомляли ЗМІ, після референдуму про розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Ердогана деякі користувачі «Вікіпедії» почали виправляти статті про нього, називаючи політика диктатором.