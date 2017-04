Туреччина заблокувала «Вікіпедію»

Причини обмеження доступу до «Вікіпедії» не називаються

Туреччина закрила доступ до «Вікідепії», повідомляє CNN Turk.

Як пише Hurriyet Daily News, всі мовні версії найбільшої онлайн-енциклопедії заблоковані на всій території країни. Блокування вступила в силу в 8 ранку 29 квітня.

BREAKING Turkey blocks access to @Wikipedia, Turkey's IT authority says it took "administrative measure", providing no further explanation. pic.twitter.com/TGbIRQnmKt