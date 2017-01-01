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    Туреччина заблокувала «Вікіпедію»

    • Сьогодні, 13:01
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    Причини обмеження доступу до «Вікіпедії» не називаються

    Туреччина закрила доступ до «Вікідепії», повідомляє CNN Turk.

    Як пише Hurriyet Daily News, всі мовні версії найбільшої онлайн-енциклопедії заблоковані на всій території країни. Блокування вступила в силу в 8 ранку 29 квітня.

    Причини обмеження доступу до «Вікіпедії» не називаються.

    Як повідомляли ЗМІ, після референдуму про розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Ердогана деякі користувачі «Вікіпедії» почали виправляти статті про нього, називаючи політика диктатором.

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