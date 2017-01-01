Туреччина заборонила виїзд з країни десяткам громадян Нідерландів

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МЗС Нідерландів вже зв'язалося з турецькою владою з приводу заборони на виїзд

Десяткам громадян Нідерландів турецького походження заборонили виїзд з Туреччини.

Про це повідомляє Nos.nl з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, кілька нідерландців турецького походження, які перебували в Туреччині на відпочинку або відвідували своїх родичів, не можуть покинути Туреччину.

Повідомляється, що це люди, які критикують режим президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними джерел, щонайменше десять та можливо, навіть сотні осіб не можуть покинути Туреччину.

У міністерстві закордонних справ Нідерландів підтвердили, що перебувають у контактах з людьми, які мають проблеми з приводу повернення до країни, однак не було названо конкретних цифр.

МЗС вже зв'язалося з турецькою владою з приводу заборони на виїзд.

Видання відзначає, що однією із причин такої заборони може бути підозра турецької влади щодо можливого зв'язку цих осіб з рухом Гюлена, якого Анкара підозрює в організації спроби державного перевороту.

Як повідомляв «Главком», спроба державного перевороту в Туреччині розпочалась ввечері 15 липня 2016 року. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки. За кілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.

Прем'єр-міністр Туреччини звинуватив в організації спроби військового перевороту опозиційного мусульманського проповідника Фетуллаха Гюлена. Загинули сотні людей.

Глава німецької розвідки водночас сумнівається, що переворот в Туреччині намагався організувати Гюлен.