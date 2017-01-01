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    Туреччина завершила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією

    • Вчора, 23:27
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    Стіна складається з мобільних елементів, які можуть бути перенесені на інше місце

    Туреччина завершила будівництво стіни довжиною 556 кілометрів і заввишки 3 метри уздовж кордону з Сирією.

    Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.

    За даними будівельної компанії Toki, що брала участь у проекті, стіна складається з мобільних елементів, які можуть бути перенесені на інше місце.

    Стіна заввишки три метри охоплює південні і південно-східні провінції Туреччини – Хатай, Кіліс, Шанлиурфа, Мардін, Ширнак та Газіантеп.

    Стіна укріплена колючим дротом і забезпечена сторожовими вежами. Всього довжина турецько-сирійського кордону становить близько 911 кілометрів.

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    Туреччина завершила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією
    Туреччина завершила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією
    Туреччина завершила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією
    Туреччина завершила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією

    Туреччина будівництво
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