Туреччина завершила будівництво стіни вздовж кордону з Сирією

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Стіна складається з мобільних елементів, які можуть бути перенесені на інше місце

Туреччина завершила будівництво стіни довжиною 556 кілометрів і заввишки 3 метри уздовж кордону з Сирією.

Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.

За даними будівельної компанії Toki, що брала участь у проекті, стіна складається з мобільних елементів, які можуть бути перенесені на інше місце.

Стіна заввишки три метри охоплює південні і південно-східні провінції Туреччини – Хатай, Кіліс, Шанлиурфа, Мардін, Ширнак та Газіантеп.

Стіна укріплена колючим дротом і забезпечена сторожовими вежами. Всього довжина турецько-сирійського кордону становить близько 911 кілометрів.