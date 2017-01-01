Туреччина з’ясувала, що під час хіматаки в Сирії застосували зарин

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Постраждалі в результаті хімічної атаки в Сирії

Згідно з першими результатами досліджень, у хворих було виявлено симптоми, які вказують на те, що вони зазнали дії зарину

Результати розтину тіл трьох загиблих унаслідок атаки на на місто Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб дають підстави вважати, що під час нападу було використано нервово-паралітичний газ зарин. Про це в четвер, 6 квітня, заявили в міністерстві охорони здоров'я Туреччини, передають інформагенції AFP та dpa.

«Згідно з першими результатами досліджень, у хворих було виявлено симптоми, які вказують на те, що вони зазнали дії хімічної сполуки (зарину)», - йдеться в заяві міністерства, яку цитує dpa.

Близько 30 постраждалих від атаки на контрольоване сирійськими повстанцями місто Хан-Шейхун доправили 4 квітня до Туреччини. Троє з цих людей померли.

Раніше міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив про існування даних, які вказують на те, що під час нападу у провінції Ідліб була застосована хімічна зброя. Він звинуватив у цьому війська, підконтрольні сирійському президенту Башару Асаду. Уряд у Дамаску відкидає будь-яку відповідальність за те, що сталося, пише AFP.

Нагадаємо, через застосування режимом Асада хімічної зброї в населеному пункті Хан-Шейхун провінції Ідліб 4 квітня загинуло близько 100 мирних жителів, а також сотні постраждали. Патологоанатомічна експертиза тіл трьох сирійців, доправлених у турецьку Адану з Ідліба, підтвердила факт застосування хімічної зброї режимом Асада.

У Росії заявили, що удари по провінції Ідліб у Сирії з повітря завдали сирійські військові літаки. Вони нібито влучили у склад боєприпасів повстанців, де, за твердженням Москви, зберігалася хімічна зброя.

Слідча комісія ООН щодо Сирії 4 квітня розпочала розслідування атаки.

Рада безпеки ООН 5 квітня не змогла ухвалити резолюцію щодо хімічної атаки в Сирії.

У четвер, 6 квітня, сирійські війська застосували хімічну зброю в місті Аль-Латамінах.

Джерело: DW