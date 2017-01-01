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    Туреччина відгородилася від Сирії та Іраку парканом завдовжки 330 км

    • Сьогодні, 16:53
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    Стіна на турецькому кордоні
    АА
    Стіна на турецькому кордоні

    Бетонну стіну спорудили, аби убезпечити прикордонні райони

    Туреччина завершила зведення бетонної стіни протяжністю 330 км на кордоні з Сирією та Іраком.

    Про це «Анадолу» повідомили в турецькому Генштабі.

    «Ще на 191 км відрізку південного кордону створені огорожі з колючого дроту», - зазначається в повідомленні.

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    За інформацією Генштабу Туреччини, лише за попередній рік вдалося запобігти більш 57 тис. спроб незаконного перетину держкордону і затримати понад 424 тис. нелегалів.

    ЗС Туреччини із 24 серпня 2016 року проводять разом із бійцями «Сирійської вільної армії» військову операцію «"Щит Євфрату». Її метою є зачистка прикордонного регіону в Сирії і створення там де-факто зони безпеки для повернення біженців.

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    Туреччина Ірак ІДІЛ Сирія
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