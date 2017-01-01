Турецькі військові отримали перші автомати вітчизняного виробництва

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Турецький автомат

Турецька зброя довела свою ефективність в ході операції «Щит Євфрату»

На озброєння армії Туреччини надійшла перша партія автоматичної зброї внутрішнього виробництва, в рамках програми переведення військових країни на переважне забезпечення вітчизняною зброєю та військовою технікою, передає Анадолу.

«Вітчизняний автомат був запущений в Туреччині в серійне виробництво на початку 2017 року, і він вже використовується у збройних силах», - заявив генеральний директор корпорації механічної і хімічної промисловості (МКЕ) Туреччини Ахмет Ташкин.

За його словами, 15 років тому частка вітчизняної продукції оборонної промисловості в арсеналі збройних сил Туреччини становила 20%, а сьогодні цей показник становить 60%.

Він додав, що довгостроковою метою є підвищення рівня забезпечення Збройних сил Туреччини продукцією вітчизняної оборонної промисловості до 80%.

Глава МКЕ також відзначив високу ефективність зброї турецького виробництва, що застосовується під час операції «Щит Євфрату».

Нагадаємо, що Туреччина бере участь в антитерористичній операції «Щит Євфрату», яка з 24 серпня 2016 року триває на півночі Сирії.

Раніше повідомлялося, що 22 березня уряд Німеччини скорочує експорт озброєнь в Туреччину.

14 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройман запропонував Туреччині спільно випускати літаки.