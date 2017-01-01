Турецькі військові у Сирії взяли місто Ель-Баб

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Ердоган повідомив. що бойовики «ІД» залишають місто.

Турецькі війська та підтримувані ними сирійські опозиційні військові взяли оплот «Ісламської держави» місто Ель-Баб на півночі Сирії.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє AFP.

«Ель-Баб зараз оточений з усіх фронтів... Наші силовики зайшли до центру», - заявив Ердоган.

Крім того, він запевнив, що взяття Ель-Баба було «лише справою часу», та повідомив, що бойовики «ІД» залишають місто.

Як відомо, Туреччина з 24 серпня проводить на півночі Сирії антитерористичну операцію «Щит Євфрату», однією з цілей якої є звільнення міста Ель-Баб від терористів «Ісламської держави».