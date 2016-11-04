Турецький парламент прийняв в першому читанні перехід до президентської форми правління

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Даний проект, що складається з 18 пунктів, внесла в парламент правляча Партія справедливості і розвитку

Парламент Туреччини схвалив у першому читанні законопроект, згідно з яким країна може перейти до президентської форми правління, передає Anadolu.

Даний проект, що складається з 18 пунктів, внесла в парламент правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР).

Якщо законопроект буде остаточно прийнятий, то в країні перестане діяти парламентська форма правління, яка існувала з моменту утворення Турецької Республіки в 1923 році.

Нагадаємо, у парламенті Туреччини депутати влаштували бійку під час дебатів навколо конституційних змін.